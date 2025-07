“No opino sobre lo que otro país debe hacer”: Embajador de Panamá en la ONU por informe de paz total

Durante la reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Colombia, celebrada con motivo del informe trimestral de la Misión de Verificación, varios países manifestaron su preocupación por el recrudecimiento de la violencia y la falta de avances concretos en la implementación de la paz total promovida por el presidente Gustavo Petro.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W el embajador de Panamá en la ONU, Eloy Alfaro de Alba.

“Suele suceder que los embajadores en el Consejo de Seguridad, cuando analizan la situación de cualquier expediente, comienzan por decir lo que preocupa. En el caso de Colombia es claro que hay una situación crítica, pero tiene méritos (…) El avance no es lineal, es más bien zigzagueante. Desde Panamá, no solamente nos parece positivo, sino muy interesante, por lo novedoso no que es el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz y su orientación a las víctimas”, contó el embajador.

Asimismo, en cuanto a los puntos negativos destacados en el Consejo de Seguridad, el embajador destacó el atentado al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.

“El incidente más dramático es el intento de asesinato de un político y candidato muy conocido, es una situación que se había considerado ya en desuso (…) Yo no quisiera opinar ni sugerir lo que otro país debe o no debe hacer en cuanto a pasos concretos, pero creo que lo importante es continuar los esfuerzos para que avancen los procesos de paz”, dijo.

¿Cuál es el principal obstáculo para la paz en Colombia?

Según el embajador, el narcotráfico es el principal obstáculo de la paz en Colombia y un factor que complica la gobernanza.

“Colombia entiende el tema muy bien y todos los demás países de la región estamos muy atentos en ese aspecto y a la influencia destructiva que pueda generar”, agregó.

Finalmente, se refirió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro donde mencionaba que la política interna no estaba a discusión del Consejo de Seguridad, rechazando cualquier tipo de interferencia externa.

“El Consejo de Seguridad cuando analiza la situación, como la de Colombia, evalúa todos los factores que inciden en el avance de la construcción de la paz, en este caso, mediante los acuerdos de paz y su implementación. Así que no creo que el Consejo de Seguridad se haya excedido”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “No opino sobre lo que otro país debe hacer”: Embajador de Panamá en la ONU por informe de paz total 10:28 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo