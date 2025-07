El esprinter australiano Groves ganó en solitario en su primer Tour de Francia; Pogacar sigue líder

El esprinter australiano Kaden Groves se impuso en solitario en la penúltima etapa del Tour en su debut en la ronda francesa, al término de una escapada que culminó en Portanlier, en una jornada de media montaña en el macizo del Jura, mientras que el esloveno Tadej Pogacar sigue de amarillo.

El llegador del Alpecin, lanzador del belga Jasper Philipsen, que tuvo que retirarse tras una caída, no pudo ganar en la que es su especialidad, el esprint, pero lo hizo en una larga escapada de la que supo distanciarse a falta de 16 kilómetros para la meta y lograr una ventaja que mantuvo hasta el final.

Es su décimo triunfo en una gran vuelta, el primero que no consigue al esprint, tras los siete de la Vuelta a España, donde ganó la regularidad en 2023 y 2024, y dos en el Giro de Italia. Se convierte en el 114º ciclista que gana etapas en las tres grandes.

Groves firmó el tercer triunfo del equipo Alpecin en este Tour, tras el de Philipsen en la primera etapa y Mathieu van der Poel en la segunda, y el segundo australiano, después del de Ben O’Connor en Courchevel.

El ‘llegador’ del Alpecin cruzó la meta con 54 segundos de ventaja con respecto al neerlandés Frank van den Broek y 58 sobre su compatriota Pascal Eenkhoorn, que encabezaron el resto de la escapada.

Con más de 7 minutos entró en meta el pelotón de los favoritos para la general, que no sufrió cambios en sus primeros puestos, a falta de la última etapa de este domingo en París.

Pogacar mantiene una renta de 4.24 minutos con el danés Jonas Vingegaard y 11.03 con el alemán Florian Lipowitz, mientras que el británico Oscar Onley es cuarto a 12.12.

La única modificación significativa fue que el francés Jordan Jegat, que formó parte de la fuga del día y entró en meta en séptima posición a 1.04 del ganador, se colocó en décima posición, en detrimento de O’Connor.

