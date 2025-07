Más que un terrorista, es el jefe de una estructura criminal: María C. Machado sobre Nicolás Maduro

Se cumple un año de las polémicas elecciones presidenciales en Venezuela, cuyo resultado, que dio ganador a Nicolás Maduro, aún no se conoce.

Por este motivo, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló María Corina Machado, líder opositora venezolana.

Machado explicó que no está en la cárcel porque el oficialismo no sabe de su paradero. “No saben en dónde estoy y no tengo ninguna duda que si me encuentran, me van a desaparecer“, reveló.

La opositora comentó que “esto ha sido una lucha larga que ha tenido diversas fases donde el régimen ha ido evolucionando en su nivel de violencia agresiva, pero nosotros hemos ido arrebatando los pilares que lo soportaban".

En esa línea, Machado se refirió a Nicolás Maduro y fue tajante.

“Maduro hoy está, finalmente, catalogado y designado como lo que es, más que un terrorista, es el jefe de una estructura criminal y la vamos a desmantelar por Venezuela, por Colombia y por todos los países de América Latina", comentó.

