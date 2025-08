Alarma en Córdoba por dengue: autoridades reportan cuatro muertes y más de 8.000 casos

Montería

Las autoridades prendieron las alarmas en Córdoba ante la ola de casos de dengue en esta sección del país, donde se confirman cuatro muertes y cuatro más están en estudio para determinar si esta enfermedad habría sido la causa de fallecimiento.

El panorama se agudiza con el registro que tiene la Secretaría de Salud de Córdoba, la cual advierte que en lo que va corrido del año se han presentado más de 8.000 casos.

“Es muy importante que las personas consulten a tiempo y estén alertas a los síntomas. En una zona como la nuestra, donde el mosquito que trasmite el dengue, el Aedes Aegypti, convive con nosotros, ante signos como fiebre que no cede y dolor de cabeza, se debe sospechar de dengue; otros síntomas de alarma son el dolor en las articulaciones, detrás de los ojos, dolor abdominal, vómito y rash (brote en la piel)”, explicó el secretario de Desarrollo de la Salud, Javier Olea Blanquicet.

Asimismo, el funcionario hizo un llamado a los cordobeses para que no se automediquen, pues esta práctica podría complicar aún más la enfermedad.

Panorama actual de dengue en Córdoba, según las autoridades de salud:

“A la semana epidemiológica 30, en Córdoba se han diagnosticado, un total de 8.007 casos, de los cuales 2.646 han presentado signos de alarma y 23 casos han sido clasificados como dengue grave. Las muertes confirmadas asociadas a la enfermedad son cuatro, provenientes de Planeta Rica, Montelíbano, Montería y San Andrés de Sotavento, mientras que cuatro más están en estudio y se han descartado seis”, informaron las autoridades.

Los municipios que están en situación de brote por dengue, de acuerdo con la vigilancia permanente que se realiza desde la Secretaría de Desarrollo de la Salud, son: Canalete, Cereté, Ciénaga de Oro, Cotorra, Montelíbano, Montería, Moñitos, Planeta Rica, Puerto Escondido, Sahagún, San Andres de Sotavento, San Antero, San Pelayo y Tierralta.

Le puede interesar en La W: Capturan a nueve presuntos extorsionistas del Clan del Golfo en el sur de Córdoba

“El informe de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Desarrollo de la Salud también señala que Planeta Rica (609), San Antero (534), Canalete (731) y Montería (805), son los 4 municipios que registran una mayor incidencia por encima de la departamental, que es de 415 casos por cada cien mil habitantes”, agregó la administración departamental.

Según las autoridades, la fumigación no sería la solución a esta problemática que ha cobrado vidas en el departamento, “pues el insecticida que se usa mata el mosquito adulto, pero no la larva que son los huevos; por lo tanto no es una medida eficiente ni sostenible, porque además es altamente contaminante para las fuentes de agua y pone en riesgo la salud de las personas y animales”, expresó Marco Tamara Burgos, coordinador del programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis de la Gobernación de Córdoba.

Recomendaciones para las comunidades:

1️⃣ Mantener siempre tapado los sitios donde se almacena agua: albercas, tanques, baldes, botellas u otros recipientes, porque el mosquito Aedes Aegypti se reproduce en agua limpia.

2️⃣ Recoger los elementos inservibles que puedan almacenar agua: llantas, botellas, tapillas, bolsas, cáscara de huevo, ollas viejas, en fin, todo lo que pueda servir de criadero del mosquito.

3️⃣ Cambiar el agua de los floreros cada 8 días y lavar los tanques y albercas cada 8 días, cepillando bien las superficies con jabón para eliminar las larvas que son los huevos del mosquito.

4️⃣ Usar repelente, y cubrirse bien para evitar la picadura del mosquito.

5️⃣ Mantener las casas y el entorno del barrio bien aseado, por eso se recomienda organizar entre vecinos jornadas de limpieza periódicas.