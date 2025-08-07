Internacional

Murió Eddie Palmieri, reconocido pianista y compositor salsero

Varios de sus colegas músicos, entre ellos Bobby Cruz y La India, lamentaron su fallecimiento

Eddie Palmieri. Foto: Getty Images

El reconocido pianista y compositor salsero de origen puertorriqueño Eddie Palmieri falleció este miércoles, 6 de agosto, a los 88 años de edad.

Varios de sus colegas músicos, entre ellos Bobby Cruz y La India, lamentaron su fallecimiento en mensajes en redes sociales, en los que destacaron también su legado en la música latina.

Nacido el 15 de diciembre de 1936 en Nueva York, de padres puertorriqueños, Palmieri fundó varias bandas como La Perfecta, fue uno de los pioneros de la salsa y ganó tres Premios Grammy.

