Petro anunció reunión con Perú en septiembre para solucionar tensión bilateral por isla Santa Rosa
La reunión de la Comisión de Inspección de la Frontera colombo-peruana se llevará a cabo en Lima, el 11 y 12 de septiembre de este año.
Desde Leticia, en la conmemoración de la Batalla de Boyacá, el presidente Gustavo Petro anunció que Perú aceptó una reunión de la Comisión de Inspección de la Frontera colombo-peruana para solucionar la tensión bilateral por la isla Santa Rosa, en Amazonas. Dijo que si no funciona ese encuentro, “iremos a la demanda internacional”.
El encuentro para intentar resolver la disputa con Perú será el 11 y 12 de septiembre, en Lima, capital del hermano país.
Noticia en desarrollo.