Petro anunció reunión con Perú en septiembre para solucionar tensión bilateral por isla Santa Rosa

La reunión de la Comisión de Inspección de la Frontera colombo-peruana se llevará a cabo en Lima, el 11 y 12 de septiembre de este año.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Desde Leticia, en la conmemoración de la Batalla de Boyacá, el presidente Gustavo Petro anunció que Perú aceptó una reunión de la Comisión de Inspección de la Frontera colombo-peruana para solucionar la tensión bilateral por la isla Santa Rosa, en Amazonas. Dijo que si no funciona ese encuentro, “iremos a la demanda internacional”.

El encuentro para intentar resolver la disputa con Perú será el 11 y 12 de septiembre, en Lima, capital del hermano país.

Noticia en desarrollo.

Estas fueron las declaraciones del presidente Gustavo Petro:

