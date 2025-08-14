Capturados tres hombres que hurtaban 27 tubos de cobre en Santa Marta/ Policía Metropolitana de Santa Marta

Tres personas fueron capturadas luego de robar el cableado subterráneo en el Centro Histórico. Los elementos recuperados se encuentran avaluados aproximadamente 38 millones de pesos.

Según la información de la Policía Metropolitana de Santa Marta, uniformados se percataron de un vehículo estacionado sobre vía pública, al verificar sorprendieron a estas personas cargando varios tubos de cobre sustraídos de una alcantarilla de una empresa de telecomunicaciones generando la caída del servicio prestado por dicha empresa en determinado el sector.

Los capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.