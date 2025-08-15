Actualidad

Economía colombiana creció 2,1% durante el segundo trimestre de 2025

De acuerdo con el Dane, los sectores que más contribuyeron al crecimiento del PIB durante el periodo abril- junio, fueron: comercio, agricultura, ganadería y administración pública.

economia colombia

economia colombia / Javier Ghersi

Alejandro Arteaga

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló en su informe del Producto Interno Bruto (PIB) para el segundo trimestre del 2025 que la economía colombiana creció 2,1%, un 0,5% por encima a la registrada en el mismo periodo del año anterior cuando se ubicó en 1,9%.

Las actividades económicas que más contribuyeron a este crecimiento fueron:

  • Comercio
  • Agricultura
  • Ganadería
  • Administración pública
  • Defensa

Por otra parte, el Dane, reveló que el índice de Seguimiento a la Economía ISE se registró en 2,4% durante mayo

Las cifras reveladas por el Dane quedan muy por debajo de las expectativas del mercado, que esperaban que el PIB se ubicara entre el 2,6% y 3,2%.

