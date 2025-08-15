Economía colombiana creció 2,1% durante el segundo trimestre de 2025

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló en su informe del Producto Interno Bruto (PIB) para el segundo trimestre del 2025 que la economía colombiana creció 2,1%, un 0,5% por encima a la registrada en el mismo periodo del año anterior cuando se ubicó en 1,9%.

Las actividades económicas que más contribuyeron a este crecimiento fueron:

Comercio

Agricultura

Ganadería

Administración pública

Defensa

Por otra parte, el Dane, reveló que el índice de Seguimiento a la Economía ISE se registró en 2,4% durante mayo

Las cifras reveladas por el Dane quedan muy por debajo de las expectativas del mercado, que esperaban que el PIB se ubicara entre el 2,6% y 3,2%.

Escuche W Radio en vivo: