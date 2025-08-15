Economía colombiana creció 2,1% durante el segundo trimestre de 2025
De acuerdo con el Dane, los sectores que más contribuyeron al crecimiento del PIB durante el periodo abril- junio, fueron: comercio, agricultura, ganadería y administración pública.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló en su informe del Producto Interno Bruto (PIB) para el segundo trimestre del 2025 que la economía colombiana creció 2,1%, un 0,5% por encima a la registrada en el mismo periodo del año anterior cuando se ubicó en 1,9%.
Las actividades económicas que más contribuyeron a este crecimiento fueron:
- Comercio
- Agricultura
- Ganadería
- Administración pública
- Defensa
Por otra parte, el Dane, reveló que el índice de Seguimiento a la Economía ISE se registró en 2,4% durante mayo
Las cifras reveladas por el Dane quedan muy por debajo de las expectativas del mercado, que esperaban que el PIB se ubicara entre el 2,6% y 3,2%.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles