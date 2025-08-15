¿En qué casos se debe utilizar lubricante sexual? Experto dio consejos

Este viernes, 15 de agosto, el doctor Germán González pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre los usos y recomendaciones del lubricante.

¿En qué casos se debe utilizar lubricante sexual?

De acuerdo con el también sexólogo, en la mayoría de los casos no son necesarios, puesto que, biológicamente, el cuerpo produce lubricación natural. No obstante, mencionó algunos momentos donde sí es necesario su uso.

Relaciones sexuales largas Cuando se usan juguetes sexuales Cuando se practica sexo anal

“Se debe utilizar un lubricante especial para cada caso”, afirmó.

¿Los lubricantes pueden generar infecciones o alteraciones en el pH?

Según mencionó el especialista, existen hidratantes y lubricantes que pueden tener efectos adversos a los que se espera. “El uso indiscriminado de los lubricantes puede llegar a ser malo”.

Algunos de los más frecuentes son la deshidratación de la mucosa vaginal y fallos en la movilidad de los espermatozoides.

Tipos de lubricante

Lubricantes de aceite

Lubricantes a base de agua

¿Qué se debe revisar cuando se compra un lubricante?

Finalmente, el sexólogo González explicó que antes de comprar un lubricante es necesario saber si se sufre de alguna condición patológica, si este es el caso, el doctor recomendó evitar el uso de lubricantes sexuales.

“Lo mejor es conseguir uno a base de agua, normalmente se consiguen en farmacias”, dijo.

Por el contrario, si no hay una condición patológica, se puede comprar los de sex shop.