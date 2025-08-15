Trump: “Europa no me dice qué hacer, pero van a estar involucrados” en la paz de Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que los líderes europeos “no le dicen lo que tiene que hacer”, pero aseguró que van a estar involucrados en las negociaciones sobre una tregua en Ucrania con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que darán comienzo en unas horas en Alaska.
Noticia en desarrollo...
