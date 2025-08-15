Internacional

Trump: “Europa no me dice qué hacer, pero van a estar involucrados” en la paz de Ucrania

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y bandera de Unión Europea. Foto: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images/ Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que los líderes europeos “no le dicen lo que tiene que hacer”, pero aseguró que van a estar involucrados en las negociaciones sobre una tregua en Ucrania con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que darán comienzo en unas horas en Alaska.

Noticia en desarrollo...

