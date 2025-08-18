Alcaraz ganó su primer Masters 1000 de Cincinnati tras abandono de Sinner

En un desenlace inesperado de su esperada batalla, el español Carlos Alcaraz se proclamó el lunes campeón del Masters 1000 de Cincinnati por primera vez tras el retiro del italiano Jannik Sinner en la final.

Alcaraz dominaba 5-0 el primer set cuando un visiblemente indispuesto Sinner, defensor del título, anunció su abandono tras 20 minutos de juego en una tarde de fuerte calor y humedad en Cincinnati (Ohio).

La cuarta final del año entre las dos grandes estrellas actuales del tenis, a menos de una semana del inicio del Abierto de Estados Unidos, fue desde el inicio un sorprendente monólogo de Alcaraz, que en menos de 13 minutos dominaba por 3-0 después de dos ‘breaks’.

Sinner, ganador del último choque entre ambos en julio en Wimbledon, lucía descompuesto y acumulaba errores no forzados.

Tras recibir el tercer quiebre, Sinner pidió atención médica y el juez de silla comunicó al público su retiro por “enfermedad”.

“Lo siento chicos, no puedo. Lo he intentado, pero no puedo. Me siento mal. No puedo moverme, siento que voy a colapsar. Lo siento por los fans”, dijo el italiano al supervisor.

“Cuídate bien, es lo más importante”, le dijo de inmediato Alcaraz cuando fue a consolar a su máximo rival.

Tras unos minutos sentado con rostro afligido, Sinner pidió disculpas al público desde el escenario en la ceremonia de premiación.

“Siento mucho decepcionarlos”, afirmó el número uno mundial, que trataba de ser el primero en repetir triunfo en Cincinnati desde Roger Federer en 2015.

“Desde ayer no me sentía bien, pensé que mejoraría durante el partido pero fue a peor. Traté de jugar y hacer aunque fuera un pequeño partido, pero no pude hacer más”, lamentó.

“Como dijo Jannik, no es la manera que quiero ganar partidos y torneos”, le respondió desde el estrado Alcaraz.

“Lo siento, entiendo como te sientes ahora”, dijo el español. “Eres un auténtico campeón y de estas situaciones volverás mas fuerte, como siempre haces”.

El ex número uno mundial sumó el trofeo de Cincinnati a su palmarés, que luce un total de 22 títulos de ATP, dos años después de caer en una memorable final ante Novak Djokovic, en la que tuvo un punto de campeonato.

A los 22 años es el segundo tenista más joven en conquistar ocho títulos de Masters 1000, detrás de su compatriota Rafael Nadal.

Dudas para el US Open

Aunque la final se disputaba inusualmente en lunes, la expectativa del mundo del tenis era máxima por este nuevo capítulo de la apasionante rivalidad entre Sinner y Alcaraz, quienes se han repartido los últimos siete títulos de Grand Slam.

Este año, el español salió ganador de las finales entre ambos en el Masters 1000 de Roma y en Roland Garros, pero era Sinner quien llegaba con el impulso del triunfo de julio en Wimbledon e invicto en sus últimos 26 partidos jugados en pistas rápidas.

En Cincinnati había tumbado a todos sus rivales por la vía rápida hasta la final. Alcaraz, en cambio, se dejó sets ante Damir Dzumhur y Andrey Rublev y en las semifinales, el sábado, se benefició del malestar físico que también aquejó al alemán Alexander Zverev.

Los problemas de Sinner refuerzan las dudas de si competirá en el nuevo y lucrativo formato de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, que arranca en la mañana del martes en Nueva York, donde la presencia de Alcaraz fue también anunciada.

El torneo individual, donde Sinner defenderá el título, se pone en marcha el domingo.

La final del WTA 1000 femenino de Cincinnati, la disputaban a partir de las 18H00 locales (22H00 GMT) la polaca Iga Swiatek y la italiana Jasmine Paolini.