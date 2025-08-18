Casa Blanca informó que finalizó la reunión de Trump con socios europeos y Zelenski sobre Ucrania

La reunión multilateral del presidente estadounidense, Donald Trump, con sus socios europeos y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, finalizó tras algo más de dos horas de conversaciones, según informó la Casa Blanca.

Los contactos continuarán entre Trump y los líderes presentes en esta jornada de trabajo en el Despacho Oval, según funcionarios.

Según informaron CNN y el diario alemán Bild, Trump interrumpió la reunión en formato multilateral en un momento del encuentro para hablar en privado con el presidente ruso, Vladímir Putin. EFE pudo constatar que la guardia del Ala Oeste cuando el presidente ingresó en su despacho estuvo presente en un momento de la reunión.

Trump mantuvo la reunión multilateral con los líderes de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; de Alemania, Friedrich Merz; Finlandia, Alexander Stubb; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el británico, Keir Starmer.

El presidente estadounidense propuso esta mañana al encontrarse con Zelenski que ambos mantuvieran hoy mismo una conversación trilateral con Putin para avanzar hacia un acuerdo de paz y tratar los puntos principales, que incluyen garantías de seguridad para Ucrania fuera de la OTAN y un posible intercambio de territorios ucranianos.

Zelenski se mostró desde un primer momento favorable a ese contacto a tres bandas mediado por Trump.