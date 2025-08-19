La PGN formuló cargos a exgerente del Hospital de Sitionuevo, Magdalena

Santa Marta

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exgerente del Hospital de Sitionuevo, Magdalena, Jesús Rebolledo Gil, por presunta participación irregular en un contrato que iría en detrimento del patrimonio público y con desconocimiento del principio de responsabilidad.

Se conoció que el ente de control investiga si se habría efectuado el pago correspondiente al contrato de prestación de servicios celebrado entre la Empresa Social del Estado (ESE) y un particular, con el objeto de capacitar al personal asistencial para fortalecer sus competencias en el área de urgencias y consulta externa, sin que este se hubiese ejecutado.

Ante lo ocurrido la Procuraduría calificó de manera provisional la falta como gravísima a título de dolo.