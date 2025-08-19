Pareja de turistas mexicanos denunció hurto y secuestro en Altamar. Autoridades están frente al caso

Según la denuncia, la pareja de mexicanos acordó un precio de 80 mil pesos para el transporte de ida y regreso a la isla de Tierra Bomba, que incluía también el consumo en el lugar.

Sin embargo, al regreso, los lancheros apagaron los motores en medio del mar y exigieron una suma de 1 millón 800 mil pesos, intimidando a la pareja, que se vio obligada a hacer la transacción.

“Pasamos por un robo y un secuestro, en realidad fue bastante feo porque íbamos saliendo ya de la isla. Al principio nos llevó una lancha y después la persona con la que se nos quedó nos dijo que nos subiéramos a otra lancha, que de hecho tenemos evidencia de cuál lancha es. De regreso, en Altamar pararon el barco y nos dijeron que les pagáramos, y nosotros les dijimos que ya les habíamos pagado, pagamos 80 mil pesos colombianos, pero no, que eran 1 millón 800 por usar la isla”, indicó Gretel Miranda, turista afectada.

Tras el hecho, la pareja fue dejada en un punto no acordado y de inmediato procedieron a interponer la denuncia.

“Cuando la policía tiene este conocimiento, le brinda todo el apoyo a los turistas mexicanos para que pongan la denuncia, son atendidos y de inmediato la policía nacional en la zona insular inicia la ubicación de esta embarcación, la cual fue imposible. Al otro día, el dueño de la embarcación se presenta ante las autoridades junto a las dos personas que, a través de la denuncia, están siendo caracterizadas”, señaló el General Gelver Yecid Peña Araque, comandante de Policía Metropolitana de Cartagena.

Tras ser identificados, la secretaria del interior se reunió con los involucrados en el caso.

“Yo no puedo permitir que un turista de manera desesperada se baje de una lancha, salga corriendo y diga que lo secuestraron. El secuestro es uno de los delitos más graves que hay en Colombia, y creo que en el mundo entero. De eso estamos hablando hoy. La Fiscalía es la que define si hubo secuestro o no, pero hoy ustedes están en un problema grave”, aseguró Bruno Hernández, secretario del interior.

El secretario advirtió cárcel a quienes incumplen la normatividad y en el caso puntual será la Fiscalía quien defina la situación judicial.