Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 21 de agosto de 2025

Hernán Peláez y Martín De Francisco se refirieron a los hechos de violencia que se presentaron en Argentina durante el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile.

01:38:06

Hechos de violencia en el estadio de Independiente de Avellaneda. Foto: Getty Images

