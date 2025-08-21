Inicia la quinta Feria Artesanal y Cultural del Caribe colombiano en la Universidad del Magdalena

Santa Marta

Del 21 al 24 de agosto se llevará a cabo la quinta Feria Artesanal y Cultural del Caribe colombiano, que este año tiene como lema “Identidad y Patrimonio: cuando la vida se teje”.

Durante tres días, participarán representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, asociaciones de mujeres, pescadores artesanales, colectivos juveniles, y redes artesanales comunitarias, quienes compartirán sus saberes, técnicas y oficios a través de exhibiciones, talleres, conversatorios y demostraciones en vivo.

Este proyecto espera beneficiar a más de 5.000 familias, promoviendo no solo la dinamización de las economías locales sino también el reconocimiento de los saberes ancestrales como una forma de resistencia y sostenibilidad cultural. La feria también busca fortalecer redes de colaboración entre comunidades, gestores culturales, académicos, estudiantes y aliados institucionales.