Inicia la quinta Feria Artesanal y Cultural del Caribe colombiano en la Universidad del Magdalena
Esta edición cuenta con el respaldo de aliados estratégicos como: Artesanías de Colombia, El Centro Cultural del Banco de la República, Cámara de Comercio de Santa Marta, La Fundación Banasan, Gira de Emprendedores, entre otros.
Santa Marta
Del 21 al 24 de agosto se llevará a cabo la quinta Feria Artesanal y Cultural del Caribe colombiano, que este año tiene como lema “Identidad y Patrimonio: cuando la vida se teje”.
Durante tres días, participarán representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, asociaciones de mujeres, pescadores artesanales, colectivos juveniles, y redes artesanales comunitarias, quienes compartirán sus saberes, técnicas y oficios a través de exhibiciones, talleres, conversatorios y demostraciones en vivo.
Este proyecto espera beneficiar a más de 5.000 familias, promoviendo no solo la dinamización de las economías locales sino también el reconocimiento de los saberes ancestrales como una forma de resistencia y sostenibilidad cultural. La feria también busca fortalecer redes de colaboración entre comunidades, gestores culturales, académicos, estudiantes y aliados institucionales.