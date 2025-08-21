“Siempre he tenido plena confianza en la justicia de mi país”: Carlos Pinedo Cuello

Santa Marta

Luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado decidiera en derecho el proceso de nulidad electoral y ratificó a Carlos Pinedo Cuello como alcalde de Santa Marta, el mandatario de los samarios se refirió al respecto.

#Atención | El Consejo de Estado deja en firme la elección de Carlos Pinedo Cuello como alcalde de Santa Marta, al encontrar que no hubo irregularidades en el proceso que lo declaró alcalde tras ser anulada la inscripción y los votos de Jorge Agudelo de @FCiudadana. pic.twitter.com/3zfCNhDWiZ — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 21, 2025

A través de su cuenta en X dijo: "siempre he tenido plena confianza en la justicia de mi país. La ratificación de mi elección como alcalde de los samarios me llena de más compromiso y de ganas de avanzar con mucha entrega y disciplina, para lograr los objetivos que nos hemos trazado: la transformación de nuestra amada Santa Marta“.

Ay agregó: “Seguimos adelante con nuestro Plan de Desarrollo, para entregarle a todos mis coterráneos una mejor ciudad, la que se merecen y la que durante décadas privaron de soluciones estructurales, como la de acueducto y alcantarillado”.

Es de recordar que, el 25 de noviembre de 2023 la Comisión Escrutadora le entregó la credencial como alcalde electo, teniendo en cuenta que jurídicamente se presentaron todas las pruebas que determinaron que la inscripción de Jorge Agudelo como candidato fue anulada.