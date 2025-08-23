El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Es la oportunidad de ofertar a Cúcuta como ciudad destino: Corporación Mixta de Turismo de Vive Frontera

Lina Mercedes Silva, directora de la Corporación Mixta de Turismo, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana y habló de ‘Vive Frontera’.

“Vive Frontera es un proyecto donde se beneficiaron 7 municipios del estado Táchira y 7 municipios del Norte de Santander”, dijo.

Siendo así, Cúcuta es la ciudad principal que hace parte de las experiencias turísticas que pueden disfrutar todos los turistas que lleguen.

“Es la oportunidad de ofertar a Cúcuta como ciudad destino, una estrategia municipal para venderla como una ciudad de eventos, una ciudad de visitar y ofertarla como la ciudad frontera”, detalló.

Asimismo, destacó que Cúcuta tiene mucho por contar, por mostrar no solo de Colombia sino de Venezuela.

Por otro lado, habló de ‘Cúcuta Libertadora’, otro programa que trata de la ruta que contempla 6 departamentos de Colombia, incluyendo a Norte de Santander.

“Cúcuta claramente está en este y se crearon dos experiencias por el tema de la historia, la famosa campaña admirable”, aseguró.