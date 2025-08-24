El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Los motociclistas son los principales responsables”: ANSV por aumento de muertes de peatones

Darío Rincón, director de comportamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, habló en W Fin de Semana sobre el aumento en la cifra de muertes de peatones en el país.

De acuerdo con Rincón, 1827 peatones murieron el año pasado, mientras que en lo corrido de 2025 ya van 986 personas que han muerto en las vías del país.

Ante esto, aseguró que hay que “redoblar las acciones y hacer un llamado a la conciencia”.

Departamentos con mayoría número de peatones muertos

Según el experto, estos son los departamentos en los que más se han registrado muertes de peatones:

Antioquia

Valle del Cauca

Cundinamarca

De este modo, recalcó que hay que iniciar acciones para “menguar este efecto negativo”.

¿Cuál es la principal causa de estas muertes?

Rincón señaló que no se puede culpar a los mismos peatones, pues ellos tienen la prelación en la vía.

Según mencionó, los motociclistas son los principales responsables de estas muertes por exceso de velocidad y el 'zigzagueo’ entre las vías.

“Además del uso de andenes como sitio de circulación es lo que causa la pérdida de peatones", dijo.