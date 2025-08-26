Un civil muerto y seis heridos dejaron ataques rusos a la región de Donetsk, Ucrania. Foto: FLORENT VERGNES/AFP via Getty Images. / FLORENT VERGNES

Un civil murió y seis resultaron heridos como consecuencia de ataques rusos en región de Donetsk, en el este de Ucrania, informó en Facebook el jefe de la administración de la zona, Vadim Filashkin.

Desde el comienzo de la agresión rusa han muerto como consecuencia de ella 3.434 personas en la región y 7.886 han sido heridas.

En la región de Jerson, también como consecuencia de ataques rusos, resultaron heridas cuatro personas, dijo la administración regional en Telegram.

Según la administración, varios asentamientos fueron objeto de ataques rusos con drones y fuego de artillería.

Las fuerzas rusas atacaron en la zona infraestructuras críticas y también zonas residenciales. Dos edificios de apartamentos y 15 casas unifamiliares sufrieron daños y un gasoducto y números vehículos fueron destruidos.

