Gobierno Nacional ya tiene licencia para construir viaductos en la vía Ciénaga – Barranquilla

Santa Marta

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías), anunció la obtención de la licencia ambiental para la construcción de dos viaductos en la vía Ciénaga – Barranquilla, esto tras la aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mediante la resolución 001734 del 21 de agosto de 2025.

Se conoció que el proyecto contempla la construcción de 5 km y otro de 3 km, estructuras diseñadas con estándares técnicos y ambientales. “Este es un paso fundamental para garantizar la conectividad de la región Caribe y, al mismo tiempo, proteger uno de los ecosistemas más valiosos del país”, precisó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Con esta obra se busca frenar el problema de erosión costera que afectan este corredor, ubicado en la reserva de biósfera de la Ciénaga Grande de Santa Marta.