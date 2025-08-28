Contraloría indaga posibles sobrecostos en fondos locales para la protección animal en Bogotá

La Contraloría de Bogotá abrió indagación preliminar para establecer si hay o no sobrecostos en contratos celebrados por los 20 Fondos de Desarrollo Local para ejecutar la Política Pública de Protección y Bienestar Animal en las vigencias de los años 2023 y 2024.

“En la indagación preliminar se revisarán las inversiones hechas en implantación en microchips, esterilización animal, brigadas veterinarias, programas de adopción, campañas de sensibilización, atención de urgencias, adquisición de medicamentos y suministro de alimentos, en los 20 Fondos de Desarrollo Local de las Alcaldías Locales”, anunció Andrés Rojas Palomino, director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local de la Contraloría.

Según lo informado, la indagación preliminar obedece a denuncias formuladas por congresistas y concejales de Bogotá, denuncias de ciudadanos en general y algunas auditorías de la Contraloría.