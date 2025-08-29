Regiones

13 compañías internacionales y 30 compañías nacionales estarán presente en Festicaribe

El evento, considerado Patrimonio de la Ciudad de Santa Marta celebra sus 36 años.

13 compañías internacionales y 30 compañías nacionales estarán presente en Festicaribe/ Festicaribe.

13 compañías internacionales y 30 compañías nacionales estarán presente en Festicaribe/ Festicaribe. / Diego Barona

Santa Marta

El Festival Internacional de Teatro del Caribe, Festicaribe, se llevará a cabo del 12 al 20 de septiembre de 2025 en la capital del Magdalena. Este año, con motivo del centenario de la ciudad, el festival se centrará en el concepto de la identidad, explorando diversas perspectivas a través de las obras invitadas.

Un total de 13 compañías internacionales y 30 compañías nacionales, con más de 40 funciones artísticas se presentarán en diez espacios de la ciudad, incluyendo el Teatro Santa Marta, el Teatro Pepe Vives Campo de Cajamag, el Camellón de la Bahía y la Universidad del Magdalena.

“Gracias al apoyo de los medios de comunicación y de entidades como el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, entre otras entidades, podemos continuar este proceso”, afirmó La directora y fundadora del festival, Patricia Moreno.

Le puede interesar:

Diputado del Magdalena Alberto Gutiérrez recupera su voto en la Asamblea Departamental

El festival contará con la participación de compañías de nueve países: Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador, España, Italia, México, Venezuela y Colombia.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad