13 compañías internacionales y 30 compañías nacionales estarán presente en Festicaribe

Santa Marta

El Festival Internacional de Teatro del Caribe, Festicaribe, se llevará a cabo del 12 al 20 de septiembre de 2025 en la capital del Magdalena. Este año, con motivo del centenario de la ciudad, el festival se centrará en el concepto de la identidad, explorando diversas perspectivas a través de las obras invitadas.

Un total de 13 compañías internacionales y 30 compañías nacionales, con más de 40 funciones artísticas se presentarán en diez espacios de la ciudad, incluyendo el Teatro Santa Marta, el Teatro Pepe Vives Campo de Cajamag, el Camellón de la Bahía y la Universidad del Magdalena.

“Gracias al apoyo de los medios de comunicación y de entidades como el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, entre otras entidades, podemos continuar este proceso”, afirmó La directora y fundadora del festival, Patricia Moreno.

El festival contará con la participación de compañías de nueve países: Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador, España, Italia, México, Venezuela y Colombia.