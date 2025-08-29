“Donde haya criminales siempre va a estar la fuerza pública”: MinDefensa sobre tropas el Catatumbo

Desde Cartagena, el ministro de Defensa explicó la capacidad de la fuerza pública en la frontera con Venezuela, en la zona de Catatumbo.

“Donde haya criminales siempre va a estar la fuerza pública y en la zona de frontera siempre ha habido criminales; una de ellas es el Catatumbo y el despliegue de nuestra capacidad militar y policial obedece a un plan que se llama Ayacucho, que ya lleva tres años de ejecución y que están desplegadas las unidades militares en zonas de frontera no solamente allá, sino también en Antioquia, en Cauca, en todo el territorio nacional. Y se incrementó esa capacidad militar a raíz del ataque narco-criminal del cartel del ELN”, dijo.

El jefe de la cartera de Defensa también descartó reunirse personalmente con el ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino.

“Respecto a las reuniones que hay o que se lleguen a desarrollar, hay una comisión de vecindad e intercambio entre los dos países, que se creó, si no estoy mal, hace tres años, entonces el acercamiento se hará a través de las vías diplomáticas que lo permiten y acorde a ello se avanza en todo el tema, pero cada país es soberano para mover sus tropas, para mover su capacidad. En el caso colombiano es para enfocarnos directamente en atacar el cáncer criminal”, enfatizó.

El ministro también se refirió a la liberación de los 33 militares de la vereda Nueva York, del municipio El Retorno, en Guaviare, y se refirió a la muerte de un civil durante las operaciones en esa zona.

“La información que tenemos nosotros es que posiblemente esa persona murió por balas de estos criminales; y una de las razones, que se tienen que confirmar, es que él sabía dónde habían guardado la plata, y se puso en alto riesgo (...) Incluso, podría saber dónde habían enterrado a unas persona, que ese bandido, alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, que fue neutralizado, había asesinado”, dijo.

Las declaraciones del ministro se dieron durante el congreso de la Asociación Colombiana de Minería en Cartagena.