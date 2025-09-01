En las instalaciones del Cantón Militar Córdova en Santa Marta un disparo alertó a los uniformados

Santa Marta

Frente a la información que circula en redes sociales sobre un hecho ocurrido en las instalaciones del Cantón Militar Córdova en Santa Marta, Magdalena, el Ejército Nacional se pronunció al respecto aclarando lo ocurrido.

Según informó el hecho que alteró la tranquilidad por unos minutos en la zona contigua al Cantón Militar, no fue producto de un intercambio de disparos, ni de un ataque por parte de grupos armados organizados.

De manera extraoficial se conoció que lo que originó la reacción de los soldados fue cuando uno de ellos de manera accidental se le disparó su arma de dotación. Esto le causó una herida de consideración por lo que fue trasladado a un centro asistencial donde recibe atención médica.