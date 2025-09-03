Regiones

Jóvenes y docentes del Magdalena presentan soluciones innovadoras a retos sociales

Las iniciativas fueron evaluadas en tiempo real y recibieron retroalimentación estratégica. Varios empresarios confirmaron su compromiso de acompañar y financiar las propuestas con mayor potencial.

Jóvenes y docentes del Magdalena presentan soluciones innovadoras a retos sociales

Santa Marta

En Santa Marta se llevó a cabo un proceso de innovación colaborativa que culminó con la presentación de proyectos educativos. Durante cuatro meses, equipos conformados por jóvenes y profesores trabajaron de la mano con universidades, empresarios y entidades públicas en el diseño de iniciativas que responden a desafíos locales como la salud mental, la cultura ciudadana, la biodiversidad y el fortalecimiento del emprendimiento.

Las iniciativas fueron evaluadas en tiempo real y recibieron retroalimentación estratégica. Varios empresarios confirmaron su compromiso de acompañar y financiar las propuestas con mayor potencial.

Le puede interesar:

Comunidades de los pueblos palafitos bloquean la vía Ciénaga - Barranquilla

Los proyectos abarcaron desafíos en salud mental, cultura ciudadana, biodiversidad y mentalidad emprendedora. A través de un proceso formativo, los equipos fortalecieron sus modelos de negocio, desarrollaron discursos de alto impacto y validaron soluciones sostenibles para el territorio.

“La innovación con propósito le apunta a fortalecer ecosistemas de la mano de la academia, el gobierno, el sector privado y por supuesto impulsar el talento joven con metodologías y estructuras de Innovación que, cuando se comparten, transforman comunidades enteras”, señaló Óscar Rodríguez, vicepresidente de Innovación de Davivienda y Seguros Bolívar.

Las iniciativas recibirán incentivos y tendrán la oportunidad de mostrar sus avances en “Magdalena Crece”, uno de los eventos más importantes de emprendimiento en Santa Marta.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad