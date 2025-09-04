Por vencimiento de términos, ordenan libertad de coronel investigado por la masacre de Putumayo

Una juez de control de garantías de Medellín concedió la libertad al teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, procesado por la masacre ocurrida en 2022 en la vereda Alto Remanso de Putumayo, donde fueron asesinados 11 civiles.

La determinación se dio tras acoger la solicitud de su defensa, que argumentó vencimiento de términos al haberse cumplido 292 días desde la radicación del escrito de acusación sin que se llevara a cabo la audiencia de juzgamiento.

El abogado del oficial, Eduardo Ascaño, señaló que su cliente no tiene vínculos con grupos armados ilegales y que la dilación en el proceso hacía procedente su excarcelación.

No obstante, los representantes de las víctimas pidieron mantener la medida de aseguramiento bajo el principio de “plazo razonable”, por la complejidad del caso.

Pese a ello, el Juzgado 43 Penal Municipal de Medellín ordenó la libertad inmediata del militar, aclarando que deberá comparecer a las audiencias convocadas por el juez especializado de Putumayo, dado que la investigación continúa. Tras la decisión, la Fiscalía y los abogados de las víctimas anunciaron que no interpondrán recurso de apelación.