Pese a las restricciones turistas ingresaron a playa del Parque Tayrona donde hay caimanes aguja

Un grupo de turistas se pusieron en peligro cuando intentaban ingresar a una zona prohibida del Parque Nacional Natural Tayrona, donde se advierte la presencia de caimanes aguja. El hecho quedó grabado en videos aficionados, de personas que les advertían que no debían estar en esa zona.

En las imágenes se observa a varios turistas bañándose en el río Piedras, un sector donde el ingreso está prohibido por la presencia de estos animales, lo cual ha generado la preocupación entre las autoridades, prestadores de servicios turísticos y ambientalistas, quienes hacen un llamado a quienes llegan al lugar a que tengan en cuenta las señales de alerta.

El Parque Nacional Natural Tayrona debido a su diversidad cuenta con la presencia de fauna silvestre lo que incluye animales como el caimán aguja, de ahí la importancia de no invadir su espacio y estar en las zonas autorizadas por las autoridades.