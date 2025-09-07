¿Cuáles son las tenistas con más trofeos de Grand Slam?: Conózcalas a detalle

En el mundo del tenis femenino, ganar un título de Grand Slam es alcanzar la cima de la excelencia deportiva. Existen cuatro torneos, los cuales son los más prestigiosos: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open. Este último, finalizado hoy sábado 6 de septiembre, tuvo como campeona a Aryna Sabalenka y con ocasión de su triunfo, repasamos las jugadoras con más trofeos en Grand Slam:

Margaret Court – 24 títulos

La australiana Margaret Court ostenta el récord absoluto con 24 títulos de Grand Slam en la modalidad individual. Su dominio se extendió entre las décadas de 1960 y 1970, y fue la primera mujer en lograr el Grand Slam completo en la Era Abierta. Court ganó:

11 Australian Open

5 Roland Garros

3 Wimbledon

5 US Open

El récord de Court ha sido debatido por incluir títulos previos a la Era Abierta (1968), sigue siendo la referencia histórica más alta, incluyendo el tenis masculino.

Serena Williams – 23 títulos

La estadounidense Serena Williams es considerada por muchos como la mejor tenista de todos los tiempos. Con 23 títulos de Grand Slam, todos en la Era Abierta, su legado se extendió por más de dos décadas. Serena ganó:

7 Australian Open

3 Roland Garros

7 Wimbledon

6 US Open

Fue número uno del mundo durante 319 semanas y ganó Grand Slams en tres décadas distintas.

Steffi Graf – 22 títulos

La alemana Steffi Graf es la única tenista en la historia, hombre o mujer, que ha logrado el Golden Slam: ganar los cuatro Grand Slams y la medalla de oro olímpica en el mismo año (1988). Con 22 títulos, su dominio en los años 80 y 90 terminó siendo absoluto:

4 Australian Open

6 Roland Garros

7 Wimbledon

5 US Open

Helen Wills Moody – 19 títulos

Activa entre 1923 y 1938, la estadounidense Helen Wills Moody fue la primera gran estrella del tenis femenino. Ganó 19 títulos de Grand Slam, incluyendo:

7 US Open

8 Wimbledon

4 Roland Garros

Chris Evert y Martina Navratilova – 18 títulos cada una

Estas dos leyendas estadounidenses protagonizaron una de las rivalidades más icónicas del deporte. Ambas ganaron 18 títulos de Grand Slam:

Evert: 7 Roland Garros, 6 US Open, 3 Wimbledon, 2 Australian Open

Navratilova: 9 Wimbledon, 4 US Open, 3 Australian Open, 2 Roland Garros

En el historial se enfrentaron en 60 ocasiones, dejando huella como la rivalidad que marcó la época a mediados de los años 70 y toda la década de los 80.

