“Estoy representando a Colombia”: Cristina Botero impulsa a jóvenes con el concurso Tahona Society

Cristina Botero, colombiana, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar de la convocatoria de la Tahona Society con la que se busca acceder a recursos que financien la formación de jóvenes vulnerables de 18 a 30 años en coctelería y bar, un proyecto que busca acompañar a estos jóvenes en su primer empleo formal en Gastronomía.

¿Quiénes concursan en la Tahona Society?

“Somos 10 concursantes de todo el mundo, son personas que trabajan desde el sector gastronómico y tienen intención de proponer proyectos de innovación social y con impacto social, vamos allá a todos a contar nuestra historia, a ver cuál mueve y convence más”.

¿Se podría decir que está representando a Colombia?

“Estoy representando a Colombia y a toda Latinoamérica, somos el único finalista seleccionado de Latinoamérica para este concurso que sucede en Guadalajara esta semana, lo cual es un honor y una responsabilidad enorme”.

“Estos primeros recursos que estamos buscando y concursando buscan formar a 200 jóvenes en Chile y en Colombia en la Fundación Gastronomía Social, pero tiene un plan de expansión que ya estamos iniciando en Perú, Bolivia y Argentina próximamente”.

¿Qué hay que hacer para apoyar esta causa y para votar por Colombia en este concurso?

“Hay un porcentaje que depende del voto popular, de la gente que crea en los proyectos sociales y que lo manifieste a través de la plataforma de Tahona Society, que es, el premio que apoya esta iniciativa, esas iniciativas de impacto social.”

