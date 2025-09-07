“Estoy representando a Colombia”: Cristina Botero impulsa a jóvenes con el concurso Tahona Society
En W Fin de Semana, Cristina Botero habló sobre Tahona Society, una convocatoria que busca ayudar a formar jóvenes vulnerables en coctelería y bar.
“Estoy representando a Colombia” Cristina Botero busca apoyo para jóvenes en concurso Tahona Society
05:47
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Cristina Botero. FOTO: crisboteroorozco/Instagram
Cristina Botero, colombiana, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar de la convocatoria de la Tahona Society con la que se busca acceder a recursos que financien la formación de jóvenes vulnerables de 18 a 30 años en coctelería y bar, un proyecto que busca acompañar a estos jóvenes en su primer empleo formal en Gastronomía.
¿Quiénes concursan en la Tahona Society?
“Somos 10 concursantes de todo el mundo, son personas que trabajan desde el sector gastronómico y tienen intención de proponer proyectos de innovación social y con impacto social, vamos allá a todos a contar nuestra historia, a ver cuál mueve y convence más”.
¿Se podría decir que está representando a Colombia?
“Estoy representando a Colombia y a toda Latinoamérica, somos el único finalista seleccionado de Latinoamérica para este concurso que sucede en Guadalajara esta semana, lo cual es un honor y una responsabilidad enorme”.
“Estos primeros recursos que estamos buscando y concursando buscan formar a 200 jóvenes en Chile y en Colombia en la Fundación Gastronomía Social, pero tiene un plan de expansión que ya estamos iniciando en Perú, Bolivia y Argentina próximamente”.
- Lea también: ¿Cuál será el futuro de Frailejón Ernesto Pérez? La productora Melissa Mejía da detalles
¿Qué hay que hacer para apoyar esta causa y para votar por Colombia en este concurso?
“Hay un porcentaje que depende del voto popular, de la gente que crea en los proyectos sociales y que lo manifieste a través de la plataforma de Tahona Society, que es, el premio que apoya esta iniciativa, esas iniciativas de impacto social.”
Escuche la entrevista completa aquí:
“Estoy representando a Colombia” Cristina Botero busca apoyo para jóvenes en concurso Tahona Society
05:47
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles