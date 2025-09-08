MinComercio destacó una nueva oportunidad de exportar a EE.UU. con arancel del 0%

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia tiene nuevas oportunidades de exportación a Estados Unidos sin aranceles para varios productos clave, en el marco de las negociaciones que adelantan ambos países y luego de la orden ejecutiva expedida por el Gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con la cartera de Comercio, esto abre una nueva oportunidad para que ingresen con un arancel del 0% las exportaciones de:

Café.

Flores.

Banano.

Plátano.

Aguacate.

Limón Tahití.

Según el Gobierno, se trata de una oportunidad de ventas a ese país por 4.536 millones de dólares, equivalentes al 24,6% de las exportaciones a Estados Unidos y el 65,2% de las exportaciones no minero energéticas.

Aseguraron, además, que estas medidas abren nuevas oportunidades para la industria del país, “estas decisiones reafirman a Colombia como socio estratégico y confiable para Estados Unidos, y muestran cómo una política comercial activa”.