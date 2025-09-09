Admiten acción popular que exige la instalación de red contraincendios en la cárcel de Manizales

Manizales

El Tribunal Administrativo de Caldas admitió una acción popular interpuesta por la Personería de la ciudad que busca proteger los derechos colectivos de las personas privadas de la libertad de la cárcel La Blanca. El Ministerio Público exige que se instale una red contra incendios al interior del penal.

Por no tener esta red contraincendios por los menos 40 internos han resultado lesionados por incendios al interior del penal, incluso algunos han perdido la vida El personero, Juan Pablo Osorio Gallo, manifestó que buscan que el INPEC, el Gobierno Nacional y las autoridades locales realicen cuanto antes esta intervención. El tribunal ya aceptó esta acción popular y se espera que comience un proceso de conciliación entre las partes

“Es importante mencionar acción no surge como un hecho aislado, sino de una realidad estructural que representa una amenaza latente y es que, de conformidad con esta actuación preventiva, hemos identificado que entre el año 2013 y 2024 se han presentado más de 40 incendios que afecta a la población carcelaria ”, dijo el personero.

Igualmente, la Personería exigió que se adelanten intervenciones estructurales y locativas urgentes en áreas críticas, como lo recomienda el informe técnico de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo.