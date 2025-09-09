Comunidad y concejal piden audiencia pública y negar licencia de la fase dos de Aerocafé en Caldas

Render de lo que sería el Aeropuerto del Café - Fotografía: Aerocafé

Manizales

Lo que hay que aclarar en este caso es que se trata de una licencia ambiental que debe expedir Corpocaldas sobre la fase dos y tres del Aeropuerto del Café, es decir, esta no afecta lo que ya está en proceso de licitación que es la fase uno.

Lo que pide la comunidad y el concejal de Palestina es que ese trámite que aún está en marcha con la Autoridad ambiental sea negado porque no se realizó de cara a la ciudadanía, además, las quejas se relacionan con el número de casas que se deben adquirir para esa fase del proyecto.

“Hay una desidia con Palestina, cada vez que los palestinos han solicitado que se tengan en cuenta los reclamos legítimos de la comunidad, no han sido tenidos en cuenta. La solicitud de audiencia pública ambiental dice la ley que debe ser solicitada por más de 150 palestinenses y eso ya pasó” dijo el concejo Jhony Quintero.

Quintero, le respondió al gerente del patrimonio Autónomo que el proyecto siempre ha sido político, pero que la gente necesita respuestas técnicas frente a los impactos que tendrá el aeropuerto en el municipio

Por su parte, Fernando Merchán, gerente del Patrimonio Autónomo insiste que hay grupos políticos que perdieron el manejo del Aeropuerto y ahora reclaman aspectos que no tienen nada que ver con la fase uno que ya está en marcha.

“Yo creo que ahorita debemos enfocar nuestros esfuerzos en sacar adelante la etapa uno y posteriormente mirar qué vamos a hacer con la etapa dos. Este tipo de afirmaciones generan zozobra, pánico con las comunidades porque el proyecto Aerocafé lo que quiere es traer desarrollo y beneficios”, dijo Merchán.

El concejal advirtió que la segunda licencia afectará unas 240 viviendas, además de la estación de servicio San José, el parque infantil del barrio Uribe Uribe, la estación de Policía, la antigua cárcel, el templo Pentecostal y el comando de Bomberos.