Contraloría Distrital alerta por falta de ejecución de presupuestos de alcaldías locales de Bogotá

Bogotá

El contralor de Bogotá, Julián Ruiz, envió una carta al secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, con copia al alcalde, Carlos Fernando Galán, manifestándoles la preocupación que asiste al organismo de control ante la falta de rigurosidad y los problemas encontrados en la ejecución de los recursos en los 20 Fondos de Desarrollo Local, cuyo presupuesto global para 2025 asciende a 3.2 billones de pesos.

En ese sentido, se alerta sobre los bajos niveles de ejecución en las alcaldías del Santa Fe, Usme y Bosa.

“Se ha encontrado que el año anterior la mayoría de los Fondos de Desarrollo Local, presentaron niveles de incumplimiento en metas asociadas a planes y proyectos; y el comportamiento presupuestal observado en esta vigencia, representa un riesgo de un nuevo incumplimiento en metas trazadas para el año 2025”, argumentó la Contraloría.

Finalmente, el contralor Ruiz en su carta puso en conocimiento la configuración de 49 hallazgos fiscales por 9.289 millones de pesos en 15 Fondos de Desarrollo Local por situaciones relacionadas, principalmente, con obras públicas.