Representante Lina Garrido pidió a Corte Constitucional emitir fallo y tumbar la reforma pensional

La representante Lina Garrido le solicitó a la Corte Constitucional emitir fallo prontamente y tumbar la reforma pensional al considerar que no fueron corregidos los vicios de procedimiento que fueron encontrados en el trámite del proyecto de ley, de hecho, consideró que el proyecto adolece de vicios insubsanables.

De acuerdo con Garrido, la sesión plenaria convocada por el gobierno el pasado 27 de junio fue inexistente y no corrigió ningún tipo de vicio debido a que el acta 256 no fue aprobada.

“Esta circunstancia resulta determinante, en tanto que conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el acta constituye el de prueba con mayor pertinencia y conducencia de la existencia de una sesión legislativa”, dijo.

Tales efectos “inexistentes”, según Garrido, se extendieron a la sesión del 28 de junio donde se subsanaron los vicios de trámite supuestamente.

“Dado que la sesión del 27 de junio nunca existió jurídicamente, esos anuncios devienen inexistentes. En consecuencia, la sesión del 28 de junio se encuentra viciada de nulidad, por cuanto los proyectos tramitados en ella carecían del requisito previo e indispensable de anuncio”, indica el documento.

Por lo anterior, pidió a la Corte emitir un fallo con la información que tiene en su poder y por ende declarar inexequible la reforma por vicios de trámite. “La validez de una ley no se mide únicamente por su contenido material, sino también por la observancia irrestricta de las formas previstas en la Constitución, en tanto estas garantizan el principio democrático y el respeto por la separación de poderes” planteó Garrido.