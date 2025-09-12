Cotelco Magdalena advirtió del impacto de la reforma tributaria sobre el turismo

Santa Marta

Cotelco Magdalena manifestó su preocupación por los efectos que tendría la Reforma Tributaria propuesta por el Gobierno Nacional sobre la actividad turística. En particular, la eliminación de la exención del IVA para los servicios turísticos a visitantes extranjeros no residentes.

“Nuestro llamado es técnico y responsable: mantener la exención del 0 % de IVA para turistas extranjeros es coherente con las mejores prácticas internacionales y con la necesidad de proteger el empleo y la competitividad del sector”, dijo Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena.

El gremio resalta que el turismo de Santa Marta compite en sol y playa, naturaleza, bodas, eventos, convenciones, turismo de reuniones y turismo cultural, con destinos internacionales que cuidan su régimen tributario para atraer viajeros.