Polonia envió a ministro de Exteriores para primera sesión de emergencia que pide en ONU

Polonia envió este viernes 12 de septiembre al ministro de Exteriores, Marcin Bosacki, para la primera sesión de emergencia que el país ha pedido en el Consejo de Seguridad de la ONU, para tratar la violación de su espacio aéreo por parte de drones rusos en la noche del martes.

Poco antes de comenzar la sesión, Bosacki leyó una carta -respaldada por 46 países, entre ellos todos los de la UE y también Estados Unidos- en la que recordó que ese ataque representó la primera vez desde el inicio de la guerra de Ucrania en que se viola la integridad territorial de Polonia y, al mismo tiempo, de la OTAN y del espacio europeo, y ello “con un volumen masivo y sin precedentes”.

Para el ministro, esta sesión supone así un recurso a la “diplomacia preventiva” para evitar que una escalada en el conflicto “ponga a la región entera (del este de Europa) más cerca del conflicto que en ningún momento en los últimos años”.

Bosacki cifró en 19 los drones rusos detectados y derribados en su espacio aéreo, unos drones que “supusieron una amenaza real para la población civil, la infraestructura y la seguridad aérea”.

