Internacional

Trump dijo que se le está agotando “rápidamente” la paciencia con Putin

“Vamos a tener que intervenir de manera muy, muy fuerte”: Donald Trump sobre Putin.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en la Casa Blanca el 11 de septiembre de 2025. FOTO: Yasin Ozturk/Anadolu vía Getty Images

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en la Casa Blanca el 11 de septiembre de 2025. FOTO: Yasin Ozturk/Anadolu vía Getty Images / Anadolu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes 12 de septiembre, que se le está “agotando rápidamente” la paciencia con Vladimir Putin, y mencionó la posibilidad de sanciones contra los bancos y el sector petrolero rusos.

“Está agotándose y agotándose rápidamente, pero se necesitan dos para bailar tango”, dijo Trump ante la pregunta de si su paciencia estaba siendo puesta a prueba por la negativa del mandatario ruso a poner fin al conflicto en Ucrania.

“Es asombroso. Cuando Putin quería hacerlo, (el presidente ucraniano Volodimir) Zelenski no quería. Cuando Zelenski quería hacerlo, Putin no quería. Ahora Zelenski quiere y Putin es una incógnita. Vamos a tener que intervenir de manera muy, muy fuerte”, agregó a Fox News.

