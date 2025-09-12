Zelenski afirmó que hay que “finalizar las garantías de seguridad” cuanto antes

Volodímir Zelenski durante la 5ª cumbre anual de las primeras damas y caballeros en Kiev, Ucrania, el 11 de septiembre de 2025. FOTO: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images / Anadolu

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, apeló este viernes 12 de septiembre a “finalizar las garantías de seguridad tan pronto como sea posible” tras reunirse con asesores de los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

“Rusia no solo no desea acabar la guerra, sino que también escala, planteando una amenaza real a Europa lanzando sus drones sobre Polonia. Por eso, es necesario finalizar las garantías de seguridad tan pronto como sea posible”, escribió Zelenski en su cuenta de Telegram.

Aludía así a la violación del espacio aéreo polaco del miércoles a cargo de drones rusos lanzados sobre Ucrania y Bielorrusia.

Los que mantuvo con asesores de los líderes de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia tuvieron como asuntos centrales tanto las garantías de seguridad que han ofrecido naciones de la llamada “Coalición de Voluntarios” una vez llegue la paz a Ucrania como la experiencia de Kiev ante la maquinaria de guerra rusa.

Lea también: Emmanuel Macron nombró a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro francés

“También hablamos de nuestra disposición para compartir nuestra experiencia para contribuir a la defensa colectiva de la OTAN. Proponemos interceptar juntos todos los objetivos rusos”, señaló Zelenski en una alusión a la defensa antiaérea.

A Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, el presidente ucraniano les agradeció especialmente en su mensaje la ayuda al país invadido por Rusia para alcanzar una paz justa.

Escuche W Radio en vivo aquí: