Zelenski afirmó que hay que “finalizar las garantías de seguridad” cuanto antes
El primer mandatario ucraniano afirmó en Kiev que hay que aumentar la seguridad, esto tras él sobrevuelo de drones rusos sobre Ucrania y Bielorrusia.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, apeló este viernes 12 de septiembre a “finalizar las garantías de seguridad tan pronto como sea posible” tras reunirse con asesores de los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.
“Rusia no solo no desea acabar la guerra, sino que también escala, planteando una amenaza real a Europa lanzando sus drones sobre Polonia. Por eso, es necesario finalizar las garantías de seguridad tan pronto como sea posible”, escribió Zelenski en su cuenta de Telegram.
Aludía así a la violación del espacio aéreo polaco del miércoles a cargo de drones rusos lanzados sobre Ucrania y Bielorrusia.
- Lea también: Bolsonaro, declarado culpable en el Supremo de Brasil por intento de golpe de Estado contra Lula
Los que mantuvo con asesores de los líderes de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia tuvieron como asuntos centrales tanto las garantías de seguridad que han ofrecido naciones de la llamada “Coalición de Voluntarios” una vez llegue la paz a Ucrania como la experiencia de Kiev ante la maquinaria de guerra rusa.
“También hablamos de nuestra disposición para compartir nuestra experiencia para contribuir a la defensa colectiva de la OTAN. Proponemos interceptar juntos todos los objetivos rusos”, señaló Zelenski en una alusión a la defensa antiaérea.
A Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, el presidente ucraniano les agradeció especialmente en su mensaje la ayuda al país invadido por Rusia para alcanzar una paz justa.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles