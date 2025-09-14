Polémica por refrigerios que se entregaron a estudiantes en simulacro de la ONU en Bogotá

Está semana se llevó a cabo el Modelo de Simulación de Naciones Unidas en Bogotá, un espacio que reúne a colegios públicos y privados para plantear este modelo internacional, y que generó controversia por la alimentación diferencial que recibieron los estudiantes asistentes.

Según las denuncias que, incluso llegaron a La W, la Secretaría de Educación de Bogotá entregó refrigerios dependiendo la institución del estudiante. Así las cosas, algunos jóvenes recibieron una alimentación en mejores condiciones que otras, lo que generó incomodad y planteó un caso de discriminación.

Ante los hechos, Diego Escallón, subsecretario de Integración Institucional de la Secretaría de Educación se pronunció explicando lo ocurrido.

“A los colegios públicos de Bogotá se les entrega el refrigerio del PAE diariamente, el programa de alimentación escolar. Pero la ley establece que ese refrigerio no puede ser entregado a niñas y niños de colegios privados. Por eso, contratamos un operador adicional para los que nos hacían falta. Como los alimentos fueron entregados por dos operadores distintos, sí hubo algunas diferencias en la entrega y en el empaque de uno de los seis refrigerios, pero no es la calidad ni la cantidad de los alimentos. Unos fueron entregados y empacados en cajas y otros en bolsas individuales”, explicó Escallón.

Sumado a esto, el funcionario ofreció disculpas y aseguró que estos errores no se volverán a cometer.

“Jamás nuestra idea fue tratar diferente a los colegios públicos y privados y mucho menos hacerlos sentir distintos Por eso corregimos oportunamente este error. A los estudiantes que participaron en Simonu queremos expresarles nuestras disculpas y decirles que esto no va a volverse a presentar”, concluyó.