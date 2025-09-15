Dos procesados por magnicidio de Miguel Uribe serán trasladados a cárceles del país

La Fiscalía General de la Nación confirmó que dos de los implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay serán trasladados desde las instalaciones del bunker a cárceles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

En las próximas horas se harán los trasladaos de Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, supuesto coordinador logístico del atentado, y de William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’ conductor del Volkswagen azul.

Según se conoció la decisión se adoptó teniendo en cuenta su paso en el búnker era transitorio y ahora, resulta pertinente dejarlos a disposición del Inpec.