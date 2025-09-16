¿Cuándo son las vacaciones de final de año en colegios oficiales de Bogotá? Agéndese

Todo estudiante en los colegios de Bogotá tiene fechas especiales que espera con ansias durante todo el calendario anual, estas son las diferentes vacaciones que, en el caso de Colombia, se dan durante el año.

Así, ya pasadas las vacaciones de Semana Santa, las de mitad de año, y pronto a llegar las de la semana de receso, aparece en el calendario el último periodo de descanso que, entre otras cosas, también cerrará el telón de la jornada académica de 2025: las vacaciones de fin de año.

De este modo, la Alcaldía de Bogotá, por medio de su página web, hizo oficial cuáles son las fechas de salida y regreso a clases tras las vacaciones de mitad de año en los colegios oficiales del distrito.

¿Cuál es el calendario de clases de los colegios públicos en Bogotá para 2025?

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, las cuarenta (40) semanas lectivas de trabajo con estudiantes se distribuirán en los dos (2) semestres del año escolar 2025, de acuerdo con las siguientes fechas:

Primer periodo : del 27 de enero al 11 de abril de 2025 y del 21 de abril al 20 de junio de 2025.

: del 27 de enero al 11 de abril de 2025 y del 21 de abril al 20 de junio de 2025. Segundo periodo: del 14 de julio al 3 de octubre de 2025 y del 14 de octubre al 5 de diciembre de 2025.

De igual manera, se detalla que los docentes de los establecimientos educativos oficiales, además de las cuarenta semanas de trabajo académico con las y los estudiantes, dedicarán cinco semanas del año 2025 a realizar actividades de planeación y desarrollo institucional, de la siguiente manera:

Primera semana: del 13 al 17 de enero de 2025. (Cumplido).

del 13 al 17 de enero de 2025. Segunda semana : del 20 al 24 de enero de 2025. (Cumplido).

: del 20 al 24 de enero de 2025. Tercera semana: del 14 al 18 de abril de 2025. (Cumplido).

del 14 al 18 de abril de 2025. Cuarta semana: del 7 al 11 de julio de 2025. (Cumplido)

del 7 al 11 de julio de 2025. (Cumplido) Quinta semana: del 6 al 10 de octubre de 2025.

Ahora, ya sabiendo los periodos académicos, aparecen también los periodos de descanso para los jóvenes y niños, en lo restante de este 2025.

¿Cuándo son las vacaciones de fin de año para colegios oficiales de Bogotá en 2025?

La Alcaldía de Bogotá expresó que las siguientes son las vacaciones que quedan en 2025: semana de receso y fin de año.

Del 6 al 10 de octubre de 2025: 1 semana. (Semana receso escolar).

1 semana. (Semana receso escolar). 5 de diciembre. Último día de clases de 2025.

Esto quiere decir que las vacaciones de fin de año serán desde el 5 de diciembre. El tiempo que se tiene estimado para el regreso sería el martes, 13 de enero de 2026, un día después del puente de Reyes.

