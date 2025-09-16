Ejército neutralizó a tres integrantes del Clan del Golfo en zona rural de Nóvita, Chocó

Tropas del Ejército Nacional adelantaron una operación militar en zona rural del municipio de Nóvita, departamento del Chocó. Allí se ubica un área campamentaria donde se encontraban aproximadamente 30 sujetos del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo.

En medio de combate que se sostuvo fueron neutralizados en desarrollo de operaciones militares tres presuntos integrantes de este GAO, subestructura Jader Benítez Pantoja.

Los soldados lograron la incautación de dos fusiles, un revólver, más de 16 equipos de campaña, abundante material de intendencia y explosivos, elementos con los cuales esta organización ilegal pretendía continuar delinquiendo en contra de la población civil y las autoridades de la región.

"El Ejército Nacional continuará desplegado en esta región del país con sus capacidades diferenciales, con el objetivo de cerrar los espacios de criminalidad y generar condiciones de paz y bienestar para los colombianos", informaron desde el Ejército.