Plan piloto en Jamundí busca replantear lucha antidrogas tras descertificación a Colombia

Valle del Cauca

Como una muy mala noticia calificó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, la descertificación de Estados Unidos a Colombia por su desempeño en la lucha contra el narcotráfico.

La mandataria aseguró que se trata de un duro mensaje que afecta la reputación del país, dejando en evidencia el enorme reto que enfrenta la Fuerza Pública frente a estructuras criminales cada vez más difíciles de contener.

Ante el incremento de cultivos ilícitos en el departamento, especialmente en zonas como Jamundí, la gobernadora le pidió al presidente Gustavo Petro, poner en marcha un plan piloto de aspersión con glifosato.

“Se necesita mejorar las capacidades de la fuerza pública y la inteligencia, que nos dé la posibilidad de hacer aspersión de glifosato y ofrecer opciones lícitas para que podamos reemplazar esta economía ilegal. Yo creo que es muy importante y lo podemos hacer con un piloto en Jamundí. Si logramos eso, vamos a estar más tranquilos”, señaló.

Si bien destacó que no habrá sanciones económicas, advirtió que el desafío ahora es reconstruir la relación bilateral a la que tanto daño se le ha hecho.