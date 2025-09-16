Policía advierte sobre hacinamiento del 165% en ‘carceletas’ de 25 municipios de Córdoba

Comandante de la Policía en Córdoba, coronel Elkin Corredor, en rueda de prensa. Foto: La W.

Montería

El comandante de la Policía en Córdoba, coronel Elkin Corredor, advirtió sobre la crítica situación en ‘carceletas’ o lugares transitorios de reclusión en 25 de los 30 municipios del departamento, donde la capacidad ha desbordado con un hacinamiento que superaría el 160%.

“Tenemos un 35% en aumento de la constante que venía en un 130%, o sea, ya vamos en un 165% de hacimiento. En este momento tengo personas privadas de la libertad en mis carceletas con 1.870 días, con 1.500 días y si vamos a pasarlo a años estamos hablando de 4 o 5 años en carceletas de la Policía”, informó el uniformado.

“Los procesos dentro de la Fiscalía circulan, claro que sí; pero tenemos esa talanquera porque ya son demasiadas personas y el costo de alimentación y demás…que nuestras alcaldías vienen soportando está acabando el recurso y es lo que necesitamos trabajar con el Inpec”, agregó el coronel Corredor.

De acuerdo con lo establecido, en lo que va corrido del año 2025 en Córdoba han logrado capturar cerca de 1.700 personas. De estas, 86 serían presuntos integrantes del Clan del Golfo.

Pese a que la crisis sería en general, los municipios con mayor preocupación son Chinú, Puerto Libertador, Planeta Rica y Lorica.

“En Lorica hace poco se me voló uno, nos tocó reactivarnos y volverlo a capturar. En este momento, nuestras instalaciones en Lorica entran en mantenimiento para reforzar estas carceletas que son centros transitorios”, agregó el uniformado.

Cabe recordar que, desde la cárcel Las Mercedes de Montería se ha insistido en que el penal solo recibe condenados y no personas en calidad de “sindicadas” o procesadas.