Aumento de muertes violentas preocupa a la población en el Magdalena

Según la denuncia hecha por el Representante a la Cámara, Holmes Echeverría en lo corrido del año se han registrado 400 en cinco municipios.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

En seis municipios del Magdalena ya van más de 400 muertes violentas en lo corrido del 2025, situación que ha generado preocupación entre la población la cual solicita acciones urgentes por parte de las autoridades competentes, con el fin de contrarrestar la ola de violencia

Así lo dio a conocer el Representante a la Cámara por el Magdalena, Holmes Echeverría quien aseguró que en Santa Marta van 89 muertes violentas, Ciénaga 57, Zona Bananera 46, Fundación 36, Aracataca 21 y Puebloviejo 11.

Asimismo, denunció el aumento de la extorsión en la región, que afecta a docentes, comerciantes y productores, obligando al cierre de colegios y sembrando el miedo nuevamente en el territorio.

“Vengo del Magdalena y amo a mi Policía y a mi Ejército. Con pocos hombres hacen lo imposible por cuidarnos. Pero no podemos permitir que el terror vuelva a nuestra tierra. Ministro, necesitamos recuperar la seguridad ya”, puntualizó el parlamentario.

