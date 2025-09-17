Comunidades afro bloquearon la vía Panamericana, Pereira - Quibdó, por incumplimientos de Invías

Las comunidades Afro, asentadas en el corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico, realizan el bloqueo de la vía Panamericana que comunica el departamento de Risaralda con el Chocó y anunciaron que este cierre será indefinido.

En un comunicado, el Consejo Comunitario Afro de esta zona, señala que han sido víctimas de afectaciones graves y constantes por las obras que adelanta INVIAS y los consorcios contratistas en el territorio, donde decenas de viviendas se han visto dañadas de manera parcial y total, y pese a que se han realizado reuniones con el Gobierno Nacional, hasta el momento la situación sigue igual.

Señala Víctor Moreno, líder del consejo comunitario en Pueblo Rico, que en el mes de julio se realizó esta reunión y a la fecha ni siquiera el acta han entregado, por ende, los compromisos establecidos no se han cumplido.

“La comunidad de Santa Cecilia ha decidido ir a reclamar a las calles la entrega de un acta, que para el parecer de la comunidad es un irrespeto de parte de los garantes o de quienes fueron responsables de hacer el acta, como fue el Ministerio del Interior y el INVIAS. Esta reunión se llevó a cabo el 24 y 25 de junio en la ciudad de Pereira... vemos con preocupación de que el acta no la entregan y los compromisos no los quieren asumir.”

En el comunicado también señalan, que este bloqueo se mantendrá, hasta tanto no se les entregue de manera formal y escrita el acta de la mencionada reunión y se adopten medidas reales y efectivas que garanticen el cumplimiento inmediato de los compromisos adquiridos.