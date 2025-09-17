Corte Constitucional le da ultimátum a la Cámara por actas de la reforma pensional

La Corte Constitucional fijó un plazo definitivo a la Cámara de Representantes: hasta este viernes 19 de septiembre, a las 5:00 de la tarde, deberá entregar las actas correspondientes a las sesiones del 27 y 28 de junio, en las que supuestamente se corrigió el vicio de trámite de la reforma pensional.

El alto tribunal accedió a una prórroga solicitada por la presidencia de la Cámara, pero advirtió que no habrá más extensiones y que este plazo es inamovible. Según la decisión, la información requerida resulta esencial para verificar la validez del proceso legislativo y determinar si se cumplieron las órdenes impartidas en el Auto 841 de 2025.

La Corte insistió en que las actas aprobadas y certificadas son la única prueba oficial y suficiente para acreditar el trámite de una ley. En ese sentido, recalcó que documentos parciales, listados de votación o grabaciones audiovisuales no sustituyen la obligación de allegar los soportes formales.

“La decisión de fondo debe adoptarse sobre un acervo probatorio completo y no sobre aproximaciones fragmentarias”, advirtió.

El alto tribunal recordó que desde el 22 de julio ha reiterado la solicitud de estas pruebas en cinco autos distintos, pero la respuesta de la Cámara ha sido incompleta o ambigua. Ahora, con la nueva providencia, dejó en claro que la entrega de la documentación es inaplazable para poder avanzar en el estudio de la reforma pensional, que fue devuelta al Congreso por vicios de procedimiento.

En medio de este pulso institucional, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha cuestionado públicamente las actuaciones del magistrado ponente, Jorge Ibáñez Najar, en el trámite del caso.

