El buque mexicano Cuauhtémoc reanudó sus operaciones tras chocar con el puente de Brooklyn

El buque-escuela mexicano Cuauhtémoc reanudó sus operaciones tras chocar el pasado mayo con el puente de Brooklyn, en Nueva York, en un accidente en el que fallecieron dos tripulantes.

Según un comunicado del Consulado General de México en Nueva York, el navío tuvo un zarpe simbólico de prueba por las aguas que rodean la Gran Manzana después de que un equipo de astilleros especializados lo repararan con éxito.

Su salida estuvo encabezada por el comandante del buque, el capitán Víctor Hugo Molina, y contó con la presencia del cónsul mexicano en la ciudad, Marcos Bucio, así como con el agregado naval de México en Washington y los agregados naval y militar ante la ONU.

En concreto, Bucio visitó las instalaciones del buque y conversó con integrantes de la tripulación, “expresándoles su reconocimiento por la disciplina, el profesionalismo y el espíritu de servicio con el que representan a México en altamar”.

El buque zarpará de la Gran Manzana en los primeros días de octubre para regresar a México, “consolidando una nueva travesía cargada de memoria, resiliencia y honor”, apunta el consulado.

Además, indica que la jornada de hoy representa “un paso importante” tras el accidente del pasado mayo, cuando el navío chocó contra el puente de Brooklyn, provocando la muerte de los jóvenes America Yamileth Sánchez y Adal Yahir Maldonado.

El Cuauhtémoc, el buque insignia de la Marina mexicana, que transportaba a 277 tripulantes, impactó el pasado mayo contra el puente por razones aun sin aclarar, rompiendo los tres mástiles, una imagen que pudo ser grabada por numerosas personas con sus teléfonos móviles.

El buque, que se hizo por primera vez a la mar en 1982, arribó a la Gran Manzana el 13 de mayo en una misión de diplomacia pública, formación naval y promoción cultural, y su próximo destino era Islandia.

