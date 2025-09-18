EN VIVO🔴Independiente del Valle vs. Once Caldas: siga el minuto a minuto del partido
El encuentro se jugará en el estadio Banco Guayaquil de Quito.
Este miércoles, 17 de septiembre, el conjunto de Manizales se enfrentará de visitante a Independiente del Valle por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
El ‘Blanco de la montaña’ llega a esta instancia luego de derrotar de manera contundente a Huracán de Argentina.
Por su parte, el equipo ecuatoriano avanzó tras vencer en penales al Mushuc Runa, también de Ecuador.